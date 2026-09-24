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The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка

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The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка - фото 1
The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка - фото 2
The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка - фото 3
The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Mahavishnu Orchestra
Альбом (сингл)
Visions Of The Emerald Beyond
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка - фото 1
  • The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка - фото 2
  • The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка - фото 3
  • The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710488
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The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка
3 970 руб.
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Mahavishnu Orchestra
Альбом (сингл)
Visions Of The Emerald Beyond
Жанр
Jazz
Трек-лист
Eternity's Breath - Part 1, Eternity's Breath - Part 2, Lila's Dance, Can't Stand Your Funk, Pastoral, Faith, Cosmic Strut, If I Could See, Be Happy, Earth Ship, Pegasus, Opus 1, On The Way Home To Earth
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка

"Visions Of The Emerald Beyond" - пятый студийный альбом джаз-рок-коллектива Mahavishnu Orchestra, выпущенный в 1975 году. Альбом был записан на студии Electric Lady в Нью-Йорке с 4 по 14 декабря 1974 года. Затем он был сведен на студии Trident в Лондоне с 16 по 24 декабря 1974 года. Лимитированное пронумерованное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле оранжевого цвета. Тираж 1000 экземпляров. Mahavishnu Orchestra - джаз-рок-коллектив, основанный в 1971 году британским гитаристом Джон Маклафлин. Группа играла сложную многоплановую музыку с элементами психоделик-рока и индийскими мотивами.

Отзывы о товаре The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Mahavishnu Orchestra
Альбом (сингл)
Visions Of The Emerald Beyond
Жанр
Jazz
Трек-лист
Eternity's Breath - Part 1, Eternity's Breath - Part 2, Lila's Dance, Can't Stand Your Funk, Pastoral, Faith, Cosmic Strut, If I Could See, Be Happy, Earth Ship, Pegasus, Opus 1, On The Way Home To Earth
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
"Visions Of The Emerald Beyond" - пятый студийный альбом джаз-рок-коллектива Mahavishnu Orchestra, выпущенный в 1975 году. Альбом был записан на студии Electric Lady в Нью-Йорке с 4 по 14 декабря 1974 года. Затем он был сведен на студии Trident в Лондоне с 16 по 24 декабря 1974 года. Лимитированное пронумерованное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле оранжевого цвета. Тираж 1000 экземпляров. Mahavishnu Orchestra - джаз-рок-коллектив, основанный в 1971 году британским гитаристом Джон Маклафлин. Группа играла сложную многоплановую музыку с элементами психоделик-рока и индийскими мотивами.
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The Mahavishnu Orchestra - Visions Of The Emerald Beyond (coloured) (8719262039223) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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