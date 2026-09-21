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Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) купить с доставкой в Москве
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Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный)

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Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 1
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 2
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 3
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 4
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 5
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 6
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 7
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 8
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 9
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 10
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 11
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 12
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 13
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 14
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 15
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 16
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 17
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 18
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 19
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 20
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 21
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 22
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 23
Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
2.4 ГГц
Комплектация
передатчик (2шт), приёмник, зарядный кейс, кабель 3.5 мм TRS на TRS, кабель для передачи данных USB-C на USB-A, адаптер USB-C, ветрозащита (2шт), магнит (2шт), поясной зажим для приёмника, сумка для переноски, силиконовая заглушка
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 1
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 2
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 3
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 4
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 5
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 6
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 7
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 8
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 9
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 10
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 11
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 12
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 13
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 14
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 15
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 16
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 17
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 18
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 19
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 20
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 21
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 22
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 23
  • Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710465
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
120 дБ
Частотный диапазон
2.4 ГГц
Комплектация
передатчик (2шт), приёмник, зарядный кейс, кабель 3.5 мм TRS на TRS, кабель для передачи данных USB-C на USB-A, адаптер USB-C, ветрозащита (2шт), магнит (2шт), поясной зажим для приёмника, сумка для переноски, силиконовая заглушка
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х7
Вес, г.
340

Описание товара Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный)

Saramonic представляет новую беспроводную радиосистему Saramonic Air — отличное решение для создания контента, кинопроизводства, живых мероприятий и звукозаписи в самых разных условиях.

Отзывы о товаре Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный)




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
120 дБ
Частотный диапазон
2.4 ГГц
Комплектация
передатчик (2шт), приёмник, зарядный кейс, кабель 3.5 мм TRS на TRS, кабель для передачи данных USB-C на USB-A, адаптер USB-C, ветрозащита (2шт), магнит (2шт), поясной зажим для приёмника, сумка для переноски, силиконовая заглушка
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic представляет новую беспроводную радиосистему Saramonic Air — отличное решение для создания контента, кинопроизводства, живых мероприятий и звукозаписи в самых разных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиосистема Saramonic Air-01 (TX+TX+RX) 2,4 ГГц приемник + 2 передатчика в кейсе (черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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