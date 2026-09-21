Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT3S 1,9 гГц одновременной связи для 3 человек (комплект)
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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
150-8000 Гц
Комплектация
Основная гарнитура WiTalk9-SMH с одним ухом, 8 выносных наушников WiTalk9-SMH с одним ухом, 18 аккумуляторов WiTalk9-BP, 10-Слотовый зарядный модуль WiTalk-CB10, Источник питания с международными адаптерами, 9 Накладок из пенопласта на ухо, 9 Накладок из охлаждающего геля для амбушюр, 9 Накладок для наушников на виске, 9 Накладок на ветровое стекло из пенопласта, 3 наклейки с номерами, 9 сумок на шнурке, Чехол для переноски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710463
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
100 дБ
Частотный диапазон
150-8000 Гц
Комплектация
Основная гарнитура WiTalk9-SMH с одним ухом, 8 выносных наушников WiTalk9-SMH с одним ухом, 18 аккумуляторов WiTalk9-BP, 10-Слотовый зарядный модуль WiTalk-CB10, Источник питания с международными адаптерами, 9 Накладок из пенопласта на ухо, 9 Накладок из охлаждающего геля для амбушюр, 9 Накладок для наушников на виске, 9 Накладок на ветровое стекло из пенопласта, 3 наклейки с номерами, 9 сумок на шнурке, Чехол для переноски
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.68
Описание товара Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT3S 1,9 гГц одновременной связи для 3 человек (комплект)
Этот интерком разработан для средних и больших команд, которым требуется высокое качество связи, стабильность и несколько каналов связи. Он оснащен технологией Saramonic ClearTalk ™, активным шумоподавлением (ENC) с тремя микрофонами и двумя антеннами, что позволяет командам вести переговоры на расстоянии до 500 метров стабильно и четко даже в шумной обстановке с помехами.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
100 дБ
Частотный диапазон
150-8000 Гц
Комплектация
Основная гарнитура WiTalk9-SMH с одним ухом, 8 выносных наушников WiTalk9-SMH с одним ухом, 18 аккумуляторов WiTalk9-BP, 10-Слотовый зарядный модуль WiTalk-CB10, Источник питания с международными адаптерами, 9 Накладок из пенопласта на ухо, 9 Накладок из охлаждающего геля для амбушюр, 9 Накладок для наушников на виске, 9 Накладок на ветровое стекло из пенопласта, 3 наклейки с номерами, 9 сумок на шнурке, Чехол для переноски
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Этот интерком разработан для средних и больших команд, которым требуется высокое качество связи, стабильность и несколько каналов связи. Он оснащен технологией Saramonic ClearTalk ™, активным шумоподавлением (ENC) с тремя микрофонами и двумя антеннами, что позволяет командам вести переговоры на расстоянии до 500 метров стабильно и четко даже в шумной обстановке с помехами.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Интерком-система Saramonic WiTalk9 WT3S 1,9 гГц одновременной связи для 3 человек (комплект) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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