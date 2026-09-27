Уцененный товар Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние, 710461
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Характеристики
Описание товара Уцененный товар Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние
Список музыкальных треков:
1. A1 Still Waiting
2. A2 The Hell Song
3. A3 Fat Lip
4. A4 We're All To Blame
5. A5 Walking Disaster
6. A6 In Too Deep
7. A7 Pieces
8. B1 Underclass Hero
9. B2 Motivation
10. B3 Makes No Difference (Alternate Version)
11. B4 With Me
12. B5 Handle This
13. B6 Over My Head (Better Off Dead)
14. B7 Pain For Pleasure
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: упаковка, пластинка
Причина уценки: витринный образец (на обеих сторонах пластинки имеются мелкие царапины)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Список музыкальных треков:
1. A1 Still Waiting
2. A2 The Hell Song
3. A3 Fat Lip
4. A4 We're All To Blame
5. A5 Walking Disaster
6. A6 In Too Deep
7. A7 Pieces
8. B1 Underclass Hero
9. B2 Motivation
10. B3 Makes No Difference (Alternate Version)
11. B4 With Me
12. B5 Handle This
13. B6 Over My Head (Better Off Dead)
14. B7 Pain For Pleasure
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: упаковка, пластинка
Причина уценки: витринный образец (на обеих сторонах пластинки имеются мелкие царапины)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Уцененный товар Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние