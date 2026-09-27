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Уцененный товар Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние, 710461

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Уценка
Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Уценка
Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Причина уценки
витринный образец (на обеих сторонах пластинки имеются мелкие царапины)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
  • Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 130 руб.  4 820 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710461
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние
3 130 руб. -35%
4 820 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Причина уценки
витринный образец (на обеих сторонах пластинки имеются мелкие царапины)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние

Список музыкальных треков:

1. A1 Still Waiting
2. A2 The Hell Song
3. A3 Fat Lip
4. A4 We're All To Blame
5. A5 Walking Disaster
6. A6 In Too Deep
7. A7 Pieces
8. B1 Underclass Hero
9. B2 Motivation
10. B3 Makes No Difference (Alternate Version)
11. B4 With Me
12. B5 Handle This
13. B6 Over My Head (Better Off Dead)
14. B7 Pain For Pleasure

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: упаковка, пластинка
Причина уценки: витринный образец (на обеих сторонах пластинки имеются мелкие царапины)

Отзывы о товаре Уцененный товар Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Причина уценки
витринный образец (на обеих сторонах пластинки имеются мелкие царапины)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание

Список музыкальных треков:

1. A1 Still Waiting
2. A2 The Hell Song
3. A3 Fat Lip
4. A4 We're All To Blame
5. A5 Walking Disaster
6. A6 In Too Deep
7. A7 Pieces
8. B1 Underclass Hero
9. B2 Motivation
10. B3 Makes No Difference (Alternate Version)
11. B4 With Me
12. B5 Handle This
13. B6 Over My Head (Better Off Dead)
14. B7 Pain For Pleasure

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: упаковка, пластинка
Причина уценки: витринный образец (на обеих сторонах пластинки имеются мелкие царапины)

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (coloured) (0602475222781) виниловая пластинка хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 3130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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