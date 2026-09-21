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Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) купить с доставкой в Москве
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Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM)

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Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 1
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 2
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 3
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 4
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 5
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 6
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 7
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 8
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 9
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 10
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 11
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 12
Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 1
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 2
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 3
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 4
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 5
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 6
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 7
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 8
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 9
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 10
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 11
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 12
  • Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710422
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Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х14
Вес, кг.
4.86

Описание товара Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM)

Универсальный многофункциональный инструмент для работы с различными материалами, включая гипсокартон, металл, дерево, пластик, композитные материалы и многие другие. Идеальный выбор для широкого спектра задач: от резки до шлифовки.



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Отзывы о товаре Многофункциональный инструмент аккумуляторный DCA ADMD20 (TYPE EM)




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Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный многофункциональный инструмент для работы с различными материалами, включая гипсокартон, металл, дерево, пластик, композитные материалы и многие другие. Идеальный выбор для широкого спектра задач: от резки до шлифовки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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