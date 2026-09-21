Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710419
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM)

Шуруповерт DCA ADJZ2050i обладает крутящим моментом 50 Нм, что позволяет справляться с максимально широким спектром задач. Этот инструмент идеально подходит как для использования в условиях строительной площадки или производства, так и для выполнения различных работ в домашних условиях.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Шуруповерт DCA ADJZ2050i обладает крутящим моментом 50 Нм, что позволяет справляться с максимально широким спектром задач. Этот инструмент идеально подходит как для использования в условиях строительной площадки или производства, так и для выполнения различных работ в домашних условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DCA ADJZ2050i (TYPE DM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...