Дрель алмазного бурения с подводом воды DCA AZZ03-130
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Характеристики
Тип товара
Дрель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710417
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х13
Вес, кг.
5.4
Описание товара Дрель алмазного бурения с подводом воды DCA AZZ03-130
Дрель алмазного сверления с подводом воды, максимальный диаметр отверстия 130 мм, компактное и универсальное решение для широкого диапазона применений.
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Дрель алмазного сверления с подводом воды, максимальный диаметр отверстия 130 мм, компактное и универсальное решение для широкого диапазона применений.
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