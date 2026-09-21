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Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) купить с доставкой в Москве
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Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM)

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Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 1
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 2
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 3
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 4
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 5
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 6
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 7
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 8
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 9
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 10
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 11
Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 3
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 4
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 5
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 6
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 7
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 8
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 9
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 10
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 11
  • Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710413
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Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM)

Аккумуляторный ударный гайковерт ADPB320 имеет две настройки регулировки крутящего момента. Благодаря компактным размерам подходит для работы в труднодоступных местах.



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Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный DCA ADPB320 (TYPE EM)




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Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный ударный гайковерт ADPB320 имеет две настройки регулировки крутящего момента. Благодаря компактным размерам подходит для работы в труднодоступных местах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Отзывы


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