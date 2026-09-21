Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174 - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174 - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174 - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174 - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174 - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710410
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
Дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
60
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
нет
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
18.9
Длина, м
17.6
Высота, см
7.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х6
Вес, кг.
5.63

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174

Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
Дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
60
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
нет
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
18.9
Длина, м
17.6
Высота, см
7.8
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная AEG 18В BS18G4-201C 4935499174 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...