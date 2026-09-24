Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
В наличии
Код товара: 710298
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 330 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
текстиль
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х2
Вес, г.
200
Описание товара Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L)
Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ.
Преимущества
- Накладки из термопластичной резины защищают от ударов большую часть кисти
- Подходят для работы с сенсорными экранами
- Высокая износостойкость, влагостойкость и хорошая воздухопроницаемость
- Антивибрационные вставки на ладони
- Манжет на липучке для плотного облегания
Использование
Для защиты рук при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
текстиль
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ.
Преимущества
- Накладки из термопластичной резины защищают от ударов большую часть кисти
- Подходят для работы с сенсорными экранами
- Высокая износостойкость, влагостойкость и хорошая воздухопроницаемость
- Антивибрационные вставки на ладони
- Манжет на липучке для плотного облегания
Использование
Для защиты рук при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L) – стоимость товара 1330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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