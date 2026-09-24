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Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L) купить с доставкой в Москве
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Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L)

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Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L) - фото 1
Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L) - фото 2
Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L) - фото 1
  • Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L) - фото 2
  • Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710298
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L)
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
текстиль
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х2
Вес, г.
200

Описание товара Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L)

Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ.

Преимущества

  • Накладки из термопластичной резины защищают от ударов большую часть кисти
  • Подходят для работы с сенсорными экранами
  • Высокая износостойкость, влагостойкость и хорошая воздухопроницаемость
  • Антивибрационные вставки на ладони
  • Манжет на липучке для плотного облегания

Использование

Для защиты рук при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом.

Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
текстиль
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Описание

Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ.

Преимущества

  • Накладки из термопластичной резины защищают от ударов большую часть кисти
  • Подходят для работы с сенсорными экранами
  • Высокая износостойкость, влагостойкость и хорошая воздухопроницаемость
  • Антивибрационные вставки на ладони
  • Манжет на липучке для плотного облегания

Использование

Для защиты рук при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки ЗУБР IMPACT р.L (9), антивибрационные, противоударные, Профессионал (11476-L) – стоимость товара 1330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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