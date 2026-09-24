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Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) купить с доставкой в Москве
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Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085)

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Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - фото 1
Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - фото 2
Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - фото 3
Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - фото 4
Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щиток лицевой защитный
  • Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - фото 1
  • Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - фото 2
  • Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - фото 3
  • Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - фото 4
  • Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710296
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085)
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Щиток лицевой защитный
Дополнительно
размер экрана 400х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х16
Вес, г.
350

Описание товара Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085)

Защитный лицевой щиток ЗУБР Сектор удлинённый экран, 220x315 мм 11085_z01 предназначен для защиты от воздействия твердых частиц, искр, стружки, окалин, абразивов и брызг не разъедающих жидкостей. Пластиковое оголовье обеспечивает дополнительную защиту головы работника. Щиток легко регулируется по размеру головы и наклону.



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Отзывы о товаре Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Щиток лицевой защитный
Дополнительно
размер экрана 400х200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитный лицевой щиток ЗУБР Сектор удлинённый экран, 220x315 мм 11085_z01 предназначен для защиты от воздействия твердых частиц, искр, стружки, окалин, абразивов и брызг не разъедающих жидкостей. Пластиковое оголовье обеспечивает дополнительную защиту головы работника. Щиток легко регулируется по размеру головы и наклону.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щиток лицевой защитный ЗУБР ударопрочный 2 мм, Профессионал (11085) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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