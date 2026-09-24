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Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789) купить с доставкой в Москве
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Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789)

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Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789) - фото 1
Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789) - фото 2
Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789) - фото 3
Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
33
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
33
Длина, мм
20
Комплектация
коронка, упаковка
  • Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789) - фото 1
  • Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789) - фото 2
  • Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789) - фото 3
  • Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710292
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для дрелей
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
33
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
33
Длина, мм
20
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789)

Пильная коронка Bosch 2608584789 предназначена для работ по листовому металлу. Изготовлена из HSS-Bimetall с содержанием 8% кобальта (Со), что обеспечивает долгий срок службы и износостойкость. Геометрия зубьев (Vario) способствует быстрому и точному пилу. Особенностью данной коронки является наличие пружины, которая выталкивает вырезанный диск из зоны обработки. Рабочая поверхность остается не поврежденной, так как предохранительный стопор не дает коронке провалиться. Центрирующее сверло и коронка легко и быстро фиксируются, а при необходимости и извлекаются, благодаря использованию переходника Power Change. Для качественного сверления необходимо верно выбирать частоту вращения и вовремя производить охлаждение.



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Отзывы о товаре Коронка Bosch SheetMetal 33 мм (2.608.584.789)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для дрелей
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
33
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
33
Длина, мм
20
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Пильная коронка Bosch 2608584789 предназначена для работ по листовому металлу. Изготовлена из HSS-Bimetall с содержанием 8% кобальта (Со), что обеспечивает долгий срок службы и износостойкость. Геометрия зубьев (Vario) способствует быстрому и точному пилу. Особенностью данной коронки является наличие пружины, которая выталкивает вырезанный диск из зоны обработки. Рабочая поверхность остается не поврежденной, так как предохранительный стопор не дает коронке провалиться. Центрирующее сверло и коронка легко и быстро фиксируются, а при необходимости и извлекаются, благодаря использованию переходника Power Change. Для качественного сверления необходимо верно выбирать частоту вращения и вовремя производить охлаждение.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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