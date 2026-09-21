Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801
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Характеристики
Описание товара Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801
Коронка Special for Sheet Metal гарантирует прочность при прорезании отверстий в металле. Эта коронка HSS (быстрорежущая сталь), содержащая 8 % сплава кобальта, имеет меньший риск поломки зубьев и большую устойчивость к нагреву для чрезвычайной прочности и длительного срока службы изделия. Конфигурация зубьев на полоске зубьев Vario идеальна для пропила сквозь тонкий материал с минимальным износом режущей кромки. Кроме того, ограничитель глубины предупреждает проломы, чтобы защитить рабочую поверхность. Используйте эту коронку при резке листового металла толщиной менее 5 мм из мягкой и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Коронка Special for Sheet Metal используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла одним щелчком.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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