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Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 купить с доставкой в Москве
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Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801

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Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - фото 1
Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - фото 2
Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - фото 3
Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - фото 4
Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
65
Минимальный диаметр, мм
65
Максимальный диаметр, мм
65
Комплектация
коронка, упаковка
  • Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - фото 1
  • Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - фото 2
  • Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - фото 3
  • Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - фото 4
  • Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710287
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
65
Минимальный диаметр, мм
65
Максимальный диаметр, мм
65
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
230

Описание товара Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801

Коронка Special for Sheet Metal гарантирует прочность при прорезании отверстий в металле. Эта коронка HSS (быстрорежущая сталь), содержащая 8 % сплава кобальта, имеет меньший риск поломки зубьев и большую устойчивость к нагреву для чрезвычайной прочности и длительного срока службы изделия. Конфигурация зубьев на полоске зубьев Vario идеальна для пропила сквозь тонкий материал с минимальным износом режущей кромки. Кроме того, ограничитель глубины предупреждает проломы, чтобы защитить рабочую поверхность. Используйте эту коронку при резке листового металла толщиной менее 5 мм из мягкой и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Коронка Special for Sheet Metal используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла одним щелчком.



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Отзывы о товаре Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
65
Минимальный диаметр, мм
65
Максимальный диаметр, мм
65
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Коронка Special for Sheet Metal гарантирует прочность при прорезании отверстий в металле. Эта коронка HSS (быстрорежущая сталь), содержащая 8 % сплава кобальта, имеет меньший риск поломки зубьев и большую устойчивость к нагреву для чрезвычайной прочности и длительного срока службы изделия. Конфигурация зубьев на полоске зубьев Vario идеальна для пропила сквозь тонкий материал с минимальным износом режущей кромки. Кроме того, ограничитель глубины предупреждает проломы, чтобы защитить рабочую поверхность. Используйте эту коронку при резке листового металла толщиной менее 5 мм из мягкой и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Коронка Special for Sheet Metal используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла одним щелчком.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Коронка Bosch Sheet Metal D 65 мм биметаллическая 2.608.584.801 - стоимость товара 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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