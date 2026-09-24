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Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798 купить с доставкой в Москве
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Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798

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Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798 - фото 1
Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798 - фото 2
Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
камень, дерево, металл, керамика
Диаметр, мм
57
Длина, мм
20
Комплектация
коронка, упаковка
  • Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798 - фото 1
  • Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798 - фото 2
  • Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710285
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для дрелей
Материал
биметалл
Материал назначения
камень, дерево, металл, керамика
Диаметр, мм
57
Длина, мм
20
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
195

Описание товара Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798

Предназначена для сверления отверстий в листовом металле и тонколистовых трубах. Зубья Vario для быстрого и точного пиления Выталкивающая пружина обеспечивает автоматический выброс диска HSS-Bimetall: содержание кобальта 8 % для исключительной износостойкости и долгого срока службы Предохранительный стопор препятствует проваливанию коронки, тем самым защищая рабочую поверхность Переходник для патрона Power Change для быстрого и надёжного крепления и последующего извлечения центрирующего сверла и коронки одним щелчком Качество сверления зависит от правильного выбора частоты вращения и охлаждения Превосходный результат работы Продуманный и эргономичный дизайн Надежность и длительный срок службы Простота и удобство использования



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Отзывы о товаре Коронка Bosch Sheet Metal D 57 мм 2.608.584.798




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для дрелей
Материал
биметалл
Материал назначения
камень, дерево, металл, керамика
Диаметр, мм
57
Длина, мм
20
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Германия
Описание
Предназначена для сверления отверстий в листовом металле и тонколистовых трубах. Зубья Vario для быстрого и точного пиления Выталкивающая пружина обеспечивает автоматический выброс диска HSS-Bimetall: содержание кобальта 8 % для исключительной износостойкости и долгого срока службы Предохранительный стопор препятствует проваливанию коронки, тем самым защищая рабочую поверхность Переходник для патрона Power Change для быстрого и надёжного крепления и последующего извлечения центрирующего сверла и коронки одним щелчком Качество сверления зависит от правильного выбора частоты вращения и охлаждения Превосходный результат работы Продуманный и эргономичный дизайн Надежность и длительный срок службы Простота и удобство использования


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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