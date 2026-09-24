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Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065 купить с доставкой в Москве
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Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065

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Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065 - фото 1
Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065 - фото 2
Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065 - фото 3
Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
82
Длина, мм
249
Ширина, мм
118
Комплектация
коронка, упаковка
  • Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065 - фото 1
  • Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065 - фото 2
  • Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065 - фото 3
  • Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710281
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
82
Длина, мм
249
Ширина, мм
118
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х9
Вес, г.
900

Описание товара Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065

Ударопрочная полая коронка Bosch 2.608.550.065 с хвостовиком SDS plus и центрирующим сверлом предназначена для сверления отверстий в бетоне с помощью перфоратора. Специальное расположение зубьев и твердосплавное исполнение позволяет проводить быстрое и качественное сверление в ударном режиме.



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Отзывы о товаре Коронка Bosch SDS-plus 82-75/60 полая в сборе 2.608.550.065




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
82
Длина, мм
249
Ширина, мм
118
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Ударопрочная полая коронка Bosch 2.608.550.065 с хвостовиком SDS plus и центрирующим сверлом предназначена для сверления отверстий в бетоне с помощью перфоратора. Специальное расположение зубьев и твердосплавное исполнение позволяет проводить быстрое и качественное сверление в ударном режиме.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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