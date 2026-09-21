Коронка Bosch Progressor 44мм 2.608.594.215
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Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710277
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Характеристики
Бренд
Страна производства
Китай
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Дополнительно
максимальная глубина сверления - 44 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
48x148x71
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
146
Описание товара Коронка Bosch Progressor 44мм 2.608.594.215
Коронка BiM Progerssor Bosch 2608594215 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 кобальта для повышения прочности. Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Страна производства
Китай
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Дополнительно
максимальная глубина сверления - 44 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
48x148x71
Страна производитель
Китай
Коронка BiM Progerssor Bosch 2608594215 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 кобальта для повышения прочности. Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка Bosch Progressor 44мм 2.608.594.215 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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