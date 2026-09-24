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Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247 купить с доставкой в Москве
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Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247

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Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247 - фото 1
Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247 - фото 2
Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247 - фото 3
Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Комплектация
коронка, упаковка
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  • Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247 - фото 2
  • Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247 - фото 3
  • Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710276
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Китай
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Дополнительно
максимальная глубина сверления - 44 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
88x180x149
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х9
Вес, г.
840

Описание товара Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247

Биметаллическая коронка Progressor обеспечивает срок службы в 2 раза длиннее, чем у предыдущей модели. Она была модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8% кобальта в сплаве для повышения прочности. Кроме того, она имеет улучшенную полоску зубцов с прогрессивным шагом, которая обеспечивает ускоренную резку. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.



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Отзывы о товаре Коронка Bosch Progressor 140мм 2.608.594.247




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Китай
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Дополнительно
максимальная глубина сверления - 44 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
88x180x149
Страна производитель
Китай
Описание
Биметаллическая коронка Progressor обеспечивает срок службы в 2 раза длиннее, чем у предыдущей модели. Она была модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8% кобальта в сплаве для повышения прочности. Кроме того, она имеет улучшенную полоску зубцов с прогрессивным шагом, которая обеспечивает ускоренную резку. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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