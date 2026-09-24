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Диск пильный Bosch 254-30 OptilineWood 40зуб. 2.608.640.443 купить с доставкой в Москве
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Диск пильный Bosch 254-30 OptilineWood 40зуб. 2.608.640.443

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Диск пильный Bosch 254-30 OptilineWood 40зуб. 2.608.640.443 - фото 1
Диск пильный Bosch 254-30 OptilineWood 40зуб. 2.608.640.443 - фото 2
Диск пильный Bosch 254-30 OptilineWood 40зуб. 2.608.640.443 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Длина, мм
310
Ширина, мм
290
Комплектация
диск, упаковка
  • Диск пильный Bosch 254-30 OptilineWood 40зуб. 2.608.640.443 - фото 1
  • Диск пильный Bosch 254-30 OptilineWood 40зуб. 2.608.640.443 - фото 2
  • Диск пильный Bosch 254-30 OptilineWood 40зуб. 2.608.640.443 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710269
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Длина, мм
310
Ширина, мм
290
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х1
Вес, г.
805

Описание товара Диск пильный Bosch 254-30 OptilineWood 40зуб. 2.608.640.443

Диск пильный используется для комплектации электрических дисковых пил. Инструмент, имеющий сегментную конструкцию, рассчитан на работу с древесиной разной твердости. Конструкция зубьев и их количество (60) способствуют достижению высокой чистоты реза. Допустимая частота вращения – до 7000 оборотов в минуту. Диск имеет наружный диаметр 216 мм. Посадочный диаметр – 30 мм. Толщина диска равна 1.4 мм. Вы сможете обеспечить не слишком значительную ширину пропила: величина данного показателя составляет 2 мм. Диск поставляется в картонной упаковке.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск пильный Bosch 254-30 OptilineWood 40зуб. 2.608.640.443




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Длина, мм
310
Ширина, мм
290
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Диск пильный используется для комплектации электрических дисковых пил. Инструмент, имеющий сегментную конструкцию, рассчитан на работу с древесиной разной твердости. Конструкция зубьев и их количество (60) способствуют достижению высокой чистоты реза. Допустимая частота вращения – до 7000 оборотов в минуту. Диск имеет наружный диаметр 216 мм. Посадочный диаметр – 30 мм. Толщина диска равна 1.4 мм. Вы сможете обеспечить не слишком значительную ширину пропила: величина данного показателя составляет 2 мм. Диск поставляется в картонной упаковке.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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