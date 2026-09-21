Бур Bosch SDS-plus-7 7-100/165 мм (-10-) 2.608.585.950
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бур Bosch SDS-plus-7 7-100/165 мм (-10-) 2.608.585.950
Сверло SDS plus-7 позволяет точно выполнять отверстия в железобетоне. Полностью твердосплавный наконечник с 5 режущими кромками соединен со сверлом с использованием технологии сварки IDS, которая обеспечивает высокую степень точности. Передача усилия с пониженными вибрациями с перфоратора на полностью твердосплавный наконечник осуществляется через конструкцию с 2 + 2 канавками, сделанную из высоколегированной стали с использованием оптимизированной технологии закалки. Это обеспечивает стабильность, необходимую для точных результатов. Центрирующий наконечник Activeteq направляет сверло с самого начала работы, предотвращая его увод и позволяя получить отверстие в точности необходимого диаметра. Сверло предназначено для каменной кладки, бетона и железобетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS plus.
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