Бур Bosch SDS-plus-7 12-150/215 мм (-10-) 2.608.585.069
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бур Bosch SDS-plus-7 12-150/215 мм (-10-) 2.608.585.069
Головка, состоящая из 1 части, целиком изготовленная из цементированного карбида очень высокого качества, оснащена крестообразным лезвием со специально подобранной геометрией (widia) - это решение позволяет получить очень высокую долговечность и срок службы сверла даже при сверлении в сильно армированном бетоне. Специально подобранная геометрия головки с 4 лезвиями предотвращает заклинивание сверла в арматуре. Каждое лезвие правильно скошено и таким образом защищено от повреждений в случае столкновения с жестким арматурным стержнем. Головка бура оснащена специальным центрирующим штифтом, чтобы облегчить начало сверления точно в назначенной точке. Оснащено видимым индикатором износа, указывающим, находится ли диаметр отверстия по-прежнему в пределах указанного диапазона допуска, что позволяет правильно установить дюбель или анкер. Предназначено для всех перфораторов с патроном SDS-plus.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 680 руб.1670 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 723010, 1-13 мм, Р6М5К8-TiN, Golde...
-
В наличииЦена 7 400 руб.1850 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71364, 40 х 1500 мм, SDS MAX c крестовой пл...
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитПроломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитПроломной бур Matrix 712556, 55 х 600 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 7 620 руб.1905 руб. в СплитСтрубцина Kraftool KRAFTFLEX MFS-200-400 32807, 200-400 мм, 4 шт...
-
В наличииЦена 7 900 руб.1975 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71366, 45 х 1500 мм, SDS MAX c крестовой пл...
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитПроломной бур Matrix 712458, 45 х 800 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 8 530 руб.2133 руб. в СплитНаправляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75290, P 100, 1000 мм х 20 м, в...
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитПроломной бур Matrix 712459, 45 х 1000 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 9 010 руб.2253 руб. в СплитНабор сверл по металлу Matrix 723230, 1-13 мм, 230 шт., HSS, в м...
-
В наличииЦена 9 130 руб.2283 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Matrix 75296, P 240, 1000 мм х 20 м, в...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Бур Bosch SDS-plus-7 12-150/215 мм (-10-) 2.608.585.069