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Алмазный диск Bosch круг 230-22.23 Best for Ceramic 2.608.602.634 купить с доставкой в Москве
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Алмазный диск Bosch круг 230-22.23 Best for Ceramic 2.608.602.634

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Алмазный диск Bosch круг 230-22.23 Best for Ceramic 2.608.602.634 - фото 1
Алмазный диск Bosch круг 230-22.23 Best for Ceramic 2.608.602.634 - фото 2
Алмазный диск Bosch круг 230-22.23 Best for Ceramic 2.608.602.634 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
  • Алмазный диск Bosch круг 230-22.23 Best for Ceramic 2.608.602.634 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch круг 230-22.23 Best for Ceramic 2.608.602.634 - фото 2
  • Алмазный диск Bosch круг 230-22.23 Best for Ceramic 2.608.602.634 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710247
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х1
Вес, г.
580

Описание товара Алмазный диск Bosch круг 230-22.23 Best for Ceramic 2.608.602.634

Диск алмазный Bosch 2608602634 предназначен для сухого реза по керамике, фарфору, керамограниту и декоративной плитке. Сплошная конструкция модели состоит из сегментов размером 10 мм. Внешний диаметр круга составляет 23 см при толщине 2.4 мм. Изделие в составе углошлифовальной машины позволяет выполнять четкий и ровный пропил по прямой линии. Диск алмазный Bosch 2608602634 изготовлен по стандартам качества EN13236 и OSA. При его использовании необходимо соблюдать технику безопасности, защищать глаза и кожу лица.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch круг 230-22.23 Best for Ceramic 2.608.602.634




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Керамика
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Диск алмазный Bosch 2608602634 предназначен для сухого реза по керамике, фарфору, керамограниту и декоративной плитке. Сплошная конструкция модели состоит из сегментов размером 10 мм. Внешний диаметр круга составляет 23 см при толщине 2.4 мм. Изделие в составе углошлифовальной машины позволяет выполнять четкий и ровный пропил по прямой линии. Диск алмазный Bosch 2608602634 изготовлен по стандартам качества EN13236 и OSA. При его использовании необходимо соблюдать технику безопасности, защищать глаза и кожу лица.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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