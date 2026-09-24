Алмазный диск Bosch Eco for Universal Segmented 10 шт (2.608.615.040)
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710244
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х1
Вес, кг.
1.04
Описание товара Алмазный диск Bosch Eco for Universal Segmented 10 шт (2.608.615.040)
Алмазный диск подходит для угловых шлифовальных машин. Алмазный диск Eco for Universal Segmented — оптимальный выбор для уверенной резки основных строительных материалов. Его спеченные режущие сегменты обеспечивают высокую эффективность при работе с различными материалами, включая бетон, кирпич, известняк и черепица.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Алмазный диск подходит для угловых шлифовальных машин. Алмазный диск Eco for Universal Segmented — оптимальный выбор для уверенной резки основных строительных материалов. Его спеченные режущие сегменты обеспечивают высокую эффективность при работе с различными материалами, включая бетон, кирпич, известняк и черепица.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Алмазный диск Bosch Eco for Universal Segmented 10 шт (2.608.615.040) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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