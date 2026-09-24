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Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 купить с доставкой в Москве
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Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199

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Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 1
Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 2
Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 3
Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 4
Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 5
Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 6
Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 7
Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 8
Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
круг, упаковка
  • Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 1
  • Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 2
  • Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 3
  • Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 4
  • Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 5
  • Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 6
  • Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 7
  • Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 8
  • Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710235
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал
Бетон, Строительные блоки
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
круг, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х1
Вес, г.
345

Описание товара Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199

Алмазный отрезной диск Standard for Concrete обеспечивает надежную резку бетона. Оптимизированная алмазная матрица обеспечивает надежный результат, благодаря высоким стандартам качества диска. Специализированный центр алмазной обработки Bosch в Швейцарии обеспечивает эти стандарты в результате непрерывного контроля качества. Диск используется для резки бетона.



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Отзывы о товаре Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал
Бетон, Строительные блоки
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
круг, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный отрезной диск Standard for Concrete обеспечивает надежную резку бетона. Оптимизированная алмазная матрица обеспечивает надежный результат, благодаря высоким стандартам качества диска. Специализированный центр алмазной обработки Bosch в Швейцарии обеспечивает эти стандарты в результате непрерывного контроля качества. Диск используется для резки бетона.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Алмазный диск Bosch 180-2.0-22.23 BPE Professional Eco 2.608.602.199 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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