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Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134 купить с доставкой в Москве
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Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134

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Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134 - фото 1
Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134 - фото 2
Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134 - фото 3
Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Гранит, Керамика, Стекло
Диаметр, мм
80
Комплектация
коронка, упаковка
  • Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134 - фото 1
  • Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134 - фото 2
  • Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134 - фото 3
  • Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710208
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Гранит, Керамика, Стекло
Диаметр, мм
80
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х10
Вес, г.
240

Описание товара Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134

Алмазная коронка Dry Speed обеспечивает долгий срок службы при сухом сверлении твердой керамики. Высококлассные алмазы обеспечивают очень высокие скорости сверления, а технология вакуумной пайки гарантирует долгий срок службы. Изделие предназначено для плитки — от мягкой настенной плитки до очень твердой напольной плитки, например из каменной керамики. Подходит для угловых шлифовальных машин.



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Отзывы о товаре Алмазная коронка Bosch М 80мм Dry Speed 2.608.587.134




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Гранит, Керамика, Стекло
Диаметр, мм
80
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазная коронка Dry Speed обеспечивает долгий срок службы при сухом сверлении твердой керамики. Высококлассные алмазы обеспечивают очень высокие скорости сверления, а технология вакуумной пайки гарантирует долгий срок службы. Изделие предназначено для плитки — от мягкой настенной плитки до очень твердой напольной плитки, например из каменной керамики. Подходит для угловых шлифовальных машин.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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