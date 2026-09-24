Алмазная коронка Bosch М 55мм Dry Speed 2.608.587.126
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Гранит, Керамика
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710204
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Характеристики
Бренд
Страна производства
Германия
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Гранит, Керамика
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
70x100x70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х7
Вес, г.
240
Описание товара Алмазная коронка Bosch М 55мм Dry Speed 2.608.587.126
Алмазная коронка Dry Speed обеспечивает долгий срок службы при сухом сверлении твердой керамики. Высококлассные алмазы обеспечивают очень высокие скорости сверления, а технология вакуумной пайки гарантирует долгий срок службы. Изделие предназначено для плитки — от мягкой настенной плитки до очень твердой напольной плитки, например из каменной керамики. Подходит для угловых шлифовальных машин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Страна производства
Германия
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Гранит, Керамика
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
70x100x70
Страна производитель
Китай
Алмазная коронка Dry Speed обеспечивает долгий срок службы при сухом сверлении твердой керамики. Высококлассные алмазы обеспечивают очень высокие скорости сверления, а технология вакуумной пайки гарантирует долгий срок службы. Изделие предназначено для плитки — от мягкой настенной плитки до очень твердой напольной плитки, например из каменной керамики. Подходит для угловых шлифовальных машин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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