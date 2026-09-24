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Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 купить с доставкой в Москве
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Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211

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Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 - фото 1
Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 - фото 2
Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 - фото 3
Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 - фото 4
Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Кирпич, Камень, Керамогранит
Комплектация
коронка, упаковка
  • Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 - фото 1
  • Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 - фото 2
  • Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 - фото 3
  • Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 - фото 4
  • Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710187
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Германия
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Кирпич, Камень, Керамогранит
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x55x136
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х5х5
Вес, г.
120

Описание товара Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211

Алмазное сверло для сухого сверления Best for Ceramic обеспечивает быстрое сверление при работе с плиткой и камнем. Отверстия в сверле легко и быстро удаляют материал при работе. Кроме того, высококачественные алмазы, нанесенные посредством вакуумной пайки, позволяют сверлить на высокой скорости. Сверло предназначено для плитки — вплоть до очень твердой напольной плитки, керамики и натурального камня. Подходит для применения с GTR 30 CE Professional.



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Отзывы о товаре Алмазная коронка Bosch 12ммx35мм Best for Ceramic Diamonddrilling 2.608.620.211




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Германия
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Кирпич, Камень, Керамогранит
Дополнительно
сухое сверление
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x55x136
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазное сверло для сухого сверления Best for Ceramic обеспечивает быстрое сверление при работе с плиткой и камнем. Отверстия в сверле легко и быстро удаляют материал при работе. Кроме того, высококачественные алмазы, нанесенные посредством вакуумной пайки, позволяют сверлить на высокой скорости. Сверло предназначено для плитки — вплоть до очень твердой напольной плитки, керамики и натурального камня. Подходит для применения с GTR 30 CE Professional.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


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