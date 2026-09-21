Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001)
Оригинальный товар
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Характеристики
Производительность, л/мин
30
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
2.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710183
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Характеристики
Бренд
Производительность, л/мин
30
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х8
Вес, кг.
1.12
Описание товара Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001)
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001)
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Производительность, л/мин
30
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
2.8
Страна производитель
Китай
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001)
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Автомобильный компрессор Baseus Mega EnergyPump BS-CG007 (CRNL060001) - стоимость товара 3770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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