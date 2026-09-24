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Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) купить с доставкой в Москве
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Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00)

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Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 1
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 2
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 3
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 4
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 5
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 6
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 7
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 8
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 9
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 10
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 11
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 12
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 13
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 14
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 15
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 16
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 17
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 18
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 19
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 20
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 21
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 22
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
0.7
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
60
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 1
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 2
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 3
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 4
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 5
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 6
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 7
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 8
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 9
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 10
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 11
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 12
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 13
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 14
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 15
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 16
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 17
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 18
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 19
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 20
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 21
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 22
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710180
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
0.7
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
60
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х5
Вес, г.
142

Описание товара Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00)

Автомобильное ЗУ Baseus Enjoyment Pro черного цвета – модель в пластиковом корпусе с разъемом USB Type-C (1 шт.) и выдвижными кабелями Lightning 8-pin и USB Type-C, которые позволят одновременно заряжать два мобильных устройства. Выходная мощность 60 Вт в сочетании с поддержкой востребованных стандартов быстрой зарядки позволит быстро восполнить заряд вашего смартфона при помощи автомобильного ЗУ Baseus Enjoyment Pro. Модель обладает компактными размерами 46x49x84 мм и весит 85 г. О текущем рабочем состоянии зарядного устройства можно понять по светодиодному индикатору.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
0.7
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
60
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное ЗУ Baseus Enjoyment Pro черного цвета – модель в пластиковом корпусе с разъемом USB Type-C (1 шт.) и выдвижными кабелями Lightning 8-pin и USB Type-C, которые позволят одновременно заряжать два мобильных устройства. Выходная мощность 60 Вт в сочетании с поддержкой востребованных стандартов быстрой зарядки позволит быстро восполнить заряд вашего смартфона при помощи автомобильного ЗУ Baseus Enjoyment Pro. Модель обладает компактными размерами 46x49x84 мм и весит 85 г. О текущем рабочем состоянии зарядного устройства можно понять по светодиодному индикатору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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