Чехол для смартфона Momax CaseForm Play для iPhone 16 Black (CPAP24SD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 16
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710142
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 16
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х3
Вес, г.
50
Описание товара Чехол для смартфона Momax CaseForm Play для iPhone 16 Black (CPAP24SD)
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 140 руб. 1 410 руб.285 руб. в СплитЧехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra...
-
В наличииЦена 1 140 руб. 1 420 руб.285 руб. в СплитЧехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+...
-
В наличииЦена 1 350 руб. 2 630 руб.338 руб. в СплитЧехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R NYLON для Samsung Galaxy S23+...
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитЧехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy...
-
В наличииЦена 1 380 руб. 1 680 руб.345 руб. в СплитЧехол-накладка ITSKINS ARMOR R // SOLID для iPhone 15 Pro Max (6...
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитЧехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачны...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитЧехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R // NYLON w/MagSafe для iPhone...
-
В наличииЦена 6 000 руб. 12 410 руб.1500 руб. в СплитЧехол (футляр) Apple iPhone 12/12 Pro Leather Sleeve with MagSaf...
Бренд
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 16
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол для смартфона Momax CaseForm Play для iPhone 16 Black (CPAP24SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чехол для смартфона Momax CaseForm Play для iPhone 16 Black (CPAP24SD)