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Чехол для смартфона Momax CaseForm Air для iPhone 16 Black (MUAP24SD) купить с доставкой в Москве
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Чехол для смартфона Momax CaseForm Air для iPhone 16 Black (MUAP24SD)

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Чехол для смартфона Momax CaseForm Air для iPhone 16 Black (MUAP24SD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 16
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710138
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Характеристики

Бренд
MOMAX
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 16
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
70

Описание товара Чехол для смартфона Momax CaseForm Air для iPhone 16 Black (MUAP24SD)

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели

Отзывы о товаре Чехол для смартфона Momax CaseForm Air для iPhone 16 Black (MUAP24SD)




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Характеристики
Бренд
MOMAX
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 16
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для смартфона Momax CaseForm Air для iPhone 16 Black (MUAP24SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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