Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
65
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710109
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00)
Зарядные устройства для телефонов от Baseus представляют собой идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности.
Благодаря продуманному дизайну и длине провода в 1 метр, устройство обеспечивает удобство использования, позволяя свободно подключать телефоны, даже если розетка находится на некотором расстоянии. Мощное выходное напряжение до 20 В и суммарная выходная мощность в 65 Вт гарантируют быстрое и эффективное зарядное соединение.
Отличительная особенность этого зарядного устройства — наличие четырех USB выходов, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств. Это особенно удобно для семей, студентов или в офисной среде, где часто требуется одновременная зарядка нескольких гаджетов.
Для вашего удобства и экономии времени предусмотрена функция быстрой зарядки, которая позволит сократить время, затрачиваемое на подключение телефона к розетке. Это оптимальное решение для современных, активных людей, которые ценят свое время и комфорт.
С сетевым зарядным устройством Baseus ваши устройства всегда будут в рабочем состоянии и готовы к использованию.
Зарядные устройства для телефонов от Baseus представляют собой идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности.
Благодаря продуманному дизайну и длине провода в 1 метр, устройство обеспечивает удобство использования, позволяя свободно подключать телефоны, даже если розетка находится на некотором расстоянии. Мощное выходное напряжение до 20 В и суммарная выходная мощность в 65 Вт гарантируют быстрое и эффективное зарядное соединение.
Отличительная особенность этого зарядного устройства — наличие четырех USB выходов, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств. Это особенно удобно для семей, студентов или в офисной среде, где часто требуется одновременная зарядка нескольких гаджетов.
Для вашего удобства и экономии времени предусмотрена функция быстрой зарядки, которая позволит сократить время, затрачиваемое на подключение телефона к розетке. Это оптимальное решение для современных, активных людей, которые ценят свое время и комфорт.
С сетевым зарядным устройством Baseus ваши устройства всегда будут в рабочем состоянии и готовы к использованию.
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN6 Pro 65W EU Moon White (P10162701213-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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