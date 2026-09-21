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Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710085
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Описание товара Портативное зарядное устройство Momax IP132 1-Power X Pro+ White (IP132HKW)
Заряжайте 3 устройства одновременно. Беспроводная связь. Используйте порт USB-C. И наслаждайтесь универсальностью встроенного кабеля USB-C, позволяющего заряжать устройство напрямую, когда это необходимо. Попрощайтесь со спутанными кабелями. Идеально подходит для людей, которые используют несколько устройств. Металлическая подставка позволяет использовать устройство без помощи рук или позволяет легко установить его во время зарядки. Этот аккумуляторный блок безупречно сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, что делает его обязательным спутником для людей, которые всегда в движении. Когда разрядка батареи недопустима, носите с собой 1-Power X Pro Magnetic Wireless Power Bank.
Заряжайте 3 устройства одновременно. Беспроводная связь. Используйте порт USB-C. И наслаждайтесь универсальностью встроенного кабеля USB-C, позволяющего заряжать устройство напрямую, когда это необходимо. Попрощайтесь со спутанными кабелями. Идеально подходит для людей, которые используют несколько устройств. Металлическая подставка позволяет использовать устройство без помощи рук или позволяет легко установить его во время зарядки. Этот аккумуляторный блок безупречно сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, что делает его обязательным спутником для людей, которые всегда в движении. Когда разрядка батареи недопустима, носите с собой 1-Power X Pro Magnetic Wireless Power Bank.
Портативное зарядное устройство Momax IP132 1-Power X Pro+ White (IP132HKW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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