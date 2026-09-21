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Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00) купить с доставкой в Москве
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Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00)

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Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00) - фото 1
Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00) - фото 2
Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00) - фото 3
Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы вход
USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710070
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Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C (3 шт.), USB Type A (1 шт.)
Габаритные размеры, мм
123x75x33 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х6
Вес, г.
450

Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00)

Емкость 20000 мАч для длительной зарядки устройств. Быстрая зарядка 30 Вт с совместимостью PD3.0 и QC3.0. Цифровой светодиодный дисплей батареи для мониторинга питания в реальном времени. Одновременная зарядка : заряжайте 3 устройства одновременно с помощью портов USB-C и USB-A. Конструкция, ориентированная на безопасность : защита от перезаряда, коротких замыканий и перегрева



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
15 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C (3 шт.), USB Type A (1 шт.)
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Габаритные размеры, мм
123x75x33 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Емкость 20000 мАч для длительной зарядки устройств. Быстрая зарядка 30 Вт с совместимостью PD3.0 и QC3.0. Цифровой светодиодный дисплей батареи для мониторинга питания в реальном времени. Одновременная зарядка : заряжайте 3 устройства одновременно с помощью портов USB-C и USB-A. Конструкция, ориентированная на безопасность : защита от перезаряда, коротких замыканий и перегрева


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативное зарядное устройство Baseus QPow 2 Cluster Black (P10055009113-00) - по цене 2400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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