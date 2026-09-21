Портативное зарядное устройство Baseus Blade2 Canyon Coral (P10063801733-00)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
оранжевый
Емкость, mAh
12000
Макс. выходной ток, А
3.25
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710051
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Характеристики
Бренд
Цвет
оранжевый
Емкость, mAh
12000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3.25
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
132x161.6x10.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х5
Вес, г.
400
Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus Blade2 Canyon Coral (P10063801733-00)
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Цвет
оранжевый
Емкость, mAh
12000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3.25
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
132x161.6x10.2 мм
Страна производитель
Китай
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
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