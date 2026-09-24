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Уцененный товар Настольная игра "Чужая планета.Убежище" арт.GG220 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 710034
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Уцененный товар Настольная игра "Чужая планета.Убежище" арт.GG220 хорошее состояние , 710034

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Настольная игра &quot;Чужая планета.Убежище&quot; арт.GG220 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Настольная игра &quot;Чужая планета.Убежище&quot; арт.GG220 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
кооперативная
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
7
  • Настольная игра &quot;Чужая планета.Убежище&quot; арт.GG220 хорошее состояние - фото 1
  • Настольная игра &quot;Чужая планета.Убежище&quot; арт.GG220 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 040 руб.  1 656 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710034
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Настольная игра "Чужая планета.Убежище" арт.GG220 хорошее состояние
1 040 руб. -37%
1 656 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
кооперативная
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
7
Комплектация
7 карт памяток, 10 фишек ДНК, 12 карт персонажей, 15 карт выживания, 18 карт выживших, 20 промокарт, 30 карт адаптаций, жетон убежища, фишка защиты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
440

Описание товара Уцененный товар Настольная игра "Чужая планета.Убежище" арт.GG220 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: инструкция, карточки, кубики, игровое поле Причина уценки: вскрыта

Отзывы о товаре Уцененный товар Настольная игра "Чужая планета.Убежище" арт.GG220 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
кооперативная
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
7
Комплектация
7 карт памяток, 10 фишек ДНК, 12 карт персонажей, 15 карт выживания, 18 карт выживших, 20 промокарт, 30 карт адаптаций, жетон убежища, фишка защиты
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: инструкция, карточки, кубики, игровое поле Причина уценки: вскрыта
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Настольная игра "Чужая планета.Убежище" арт.GG220 хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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