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Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL

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Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 5
Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 6
Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 7
Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
синий
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 5
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 6
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 7
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710030
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
синий
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х5
Вес, г.
450

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL

Внешний аккумулятор Xiaomi — это компактное и удобное решение для тех, кто часто находится в дороге и не хочет остаться без связи. Благодаря ёмкости 10000 mAh он способен несколько раз полностью зарядить ваш смартфон или другие устройства.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (встроенный кабель) Tan GL




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
синий
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Xiaomi — это компактное и удобное решение для тех, кто часто находится в дороге и не хочет остаться без связи. Благодаря ёмкости 10000 mAh он способен несколько раз полностью зарядить ваш смартфон или другие устройства.


Теги товара: На 20000 mAh
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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