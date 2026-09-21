Top.Mail.Ru
Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 5
Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 6
Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 7
Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 5
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 6
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 7
  • Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710029
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2 x USB, 1 x USB Type C
Габаритные размеры, мм
154.5 x 72.3 x 38.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х5
Вес, г.
770

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL

Внешний аккумулятор Xiaomi — это надежное и мощное устройство с емкостью 30,000 мА·ч, которое обеспечивает длительную работу ваших гаджетов. Благодаря возможности одновременной зарядки двух устройств, вы сможете поддерживать связь и оставаться на связи в любой ситуации. Стильный черный корпус аккумулятора отлично сочетается с любыми аксессуарами и техникой. Устройство оснащено разъемами входа USB Type-C и microUSB, что обеспечивает универсальность и удобство при зарядке самого аккумулятора. Выходное напряжение 12 В гарантирует быструю и эффективную зарядку подключенных девайсов. Наличие функции быстрой зарядки значительно сокращает время зарядки, что особенно удобно в условиях ограниченного времени. Три выхода позволяют одновременно подключать несколько устройств, а наличие индикатора заряда помогает следить за уровнем оставшейся энергии. Это делает внешний аккумулятор Xiaomi идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и надежность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
12 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Развернуть
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
2 x USB, 1 x USB Type C
Габаритные размеры, мм
154.5 x 72.3 x 38.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Xiaomi — это надежное и мощное устройство с емкостью 30,000 мА·ч, которое обеспечивает длительную работу ваших гаджетов. Благодаря возможности одновременной зарядки двух устройств, вы сможете поддерживать связь и оставаться на связи в любой ситуации. Стильный черный корпус аккумулятора отлично сочетается с любыми аксессуарами и техникой. Устройство оснащено разъемами входа USB Type-C и microUSB, что обеспечивает универсальность и удобство при зарядке самого аккумулятора. Выходное напряжение 12 В гарантирует быструю и эффективную зарядку подключенных девайсов. Наличие функции быстрой зарядки значительно сокращает время зарядки, что особенно удобно в условиях ограниченного времени. Три выхода позволяют одновременно подключать несколько устройств, а наличие индикатора заряда помогает следить за уровнем оставшейся энергии. Это делает внешний аккумулятор Xiaomi идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и надежность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...