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Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) купить с доставкой в Москве
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Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU)

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Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 1
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 2
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 3
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 4
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 5
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 6
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 7
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 8
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 9
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 10
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 11
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 1
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 2
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 3
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 4
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 5
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 6
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 7
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 8
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 9
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 10
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 11
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710008
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехол
Для планшетов
Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung Galaxy Tab S10 FE
Материал
поликарбонат, полиуретан
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х2
Вес, г.
600

Описание товара Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU)

Поворачивайте планшет, как вам удобно. Чехол-обложка Smart Book Cover обеспечит комфортный просмотр в любом режиме - портретном и альбомном. Задняя крышка чехла складывается, образуя прочную подставку как для горизонтального, так и вертикального просмотра. Благодаря магнитной конструкции заднюю крышку чехла легко прикреплять и снимать для создания уникального стиля вашего устройства. При необходимости меняйте её, чтобы выразить свои предпочтения или настроение. Чехол-обложка Smart Book Cover мгновенно пробуждает планшет сразу после открытия лицевой крышки, позволяя быстро вернуться к вашим задачам. При закрытии чехла экран автоматически погаснет.

Отзывы о товаре Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехол
Для планшетов
Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung Galaxy Tab S10 FE
Материал
поликарбонат, полиуретан
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Поворачивайте планшет, как вам удобно. Чехол-обложка Smart Book Cover обеспечит комфортный просмотр в любом режиме - портретном и альбомном. Задняя крышка чехла складывается, образуя прочную подставку как для горизонтального, так и вертикального просмотра. Благодаря магнитной конструкции заднюю крышку чехла легко прикреплять и снимать для создания уникального стиля вашего устройства. При необходимости меняйте её, чтобы выразить свои предпочтения или настроение. Чехол-обложка Smart Book Cover мгновенно пробуждает планшет сразу после открытия лицевой крышки, позволяя быстро вернуться к вашим задачам. При закрытии чехла экран автоматически погаснет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S9/ S9 FE/ S10 FE Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан оранжевый (EF-BX710POEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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