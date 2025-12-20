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Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) купить с доставкой в Москве
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Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU)

2 Отзывы
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Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 1
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 2
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 3
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 4
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 5
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 6
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 7
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 8
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 9
Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 1
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 2
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 3
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 4
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 5
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 6
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 7
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 8
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 9
  • Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
6 540 руб.  9 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710006
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехол
Для планшетов
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Материал
поликарбонат, полиуретан
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х2
Вес, г.
600

Описание товара Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU)

Поворачивайте планшет, как вам удобно. Чехол-обложка Smart Book Cover обеспечит комфортный просмотр в любом режиме - портретном и альбомном. Задняя крышка чехла складывается, образуя прочную подставку как для горизонтального, так и вертикального просмотра. Благодаря магнитной конструкции заднюю крышку чехла легко прикреплять и снимать для создания уникального стиля вашего устройства. При необходимости меняйте её, чтобы выразить свои предпочтения или настроение. Чехол-обложка Smart Book Cover мгновенно пробуждает планшет сразу после открытия лицевой крышки, позволяя быстро вернуться к вашим задачам. При закрытии чехла экран автоматически погаснет.

Отзывы о товаре Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU)

Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Тимур И.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит стильно, на ощуп приятный. все разъёмы совпадают. Стилус удобно доставать.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный чехол , идеально подошел на планшет , рекомндую от души.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехол
Для планшетов
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Материал
поликарбонат, полиуретан
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Поворачивайте планшет, как вам удобно. Чехол-обложка Smart Book Cover обеспечит комфортный просмотр в любом режиме - портретном и альбомном. Задняя крышка чехла складывается, образуя прочную подставку как для горизонтального, так и вертикального просмотра. Благодаря магнитной конструкции заднюю крышку чехла легко прикреплять и снимать для создания уникального стиля вашего устройства. При необходимости меняйте её, чтобы выразить свои предпочтения или настроение. Чехол-обложка Smart Book Cover мгновенно пробуждает планшет сразу после открытия лицевой крышки, позволяя быстро вернуться к вашим задачам. При закрытии чехла экран автоматически погаснет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Тимур И.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит стильно, на ощуп приятный. все разъёмы совпадают. Стилус удобно доставать.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный чехол , идеально подошел на планшет , рекомндую от души.


Чехол Samsung для Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Smart Book Cover поликарбонат/полиуретан черный (EF-BX620PBEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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