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Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий купить с доставкой в Москве
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Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий

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Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 1
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 2
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 3
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 4
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 5
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 6
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 7
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 8
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 9
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
синий, бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы выход
USB-A/USB-C
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 4
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 5
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 6
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 7
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 8
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 9
  • Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709993
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
синий, бежевый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
65.9x80.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
250

Описание товара Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий

Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
синий, бежевый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
65.9x80.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий


Теги товара: На 10000 mAh
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Отзывы


Мобильный аккумулятор Xiaomi BHR9341GL 10000mAh PD 33W 3A USB-A/USB-C синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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