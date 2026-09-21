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Характеристики
Увеличение, крат
16
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
96.5 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709958
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Описание товара Прицел оптический Vortex Diamondback Tactical 4-16?44 FFP
Оптический прицел VORTEX впечатляет сочетанием мощности и точности. Максимальное увеличение 16-крат позволяет детально рассмотреть даже удалённые цели, а объектив 44 мм гарантирует яркое и чёткое изображение. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает стабильную установку, а крепление на планку Weaver от 40 мм расширяет варианты использования. Прицельная сетка типа Mil-Dot помогает точно определять расстояние и производить корректировки. Рабочая температура от -25 до +40 °C — прицел готов к работе в различных климатических условиях. Длина 356 мм делает его удобным как для динамичной стрельбы, так и для статичных позиций.
Оптический прицел VORTEX впечатляет сочетанием мощности и точности. Максимальное увеличение 16-крат позволяет детально рассмотреть даже удалённые цели, а объектив 44 мм гарантирует яркое и чёткое изображение. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает стабильную установку, а крепление на планку Weaver от 40 мм расширяет варианты использования. Прицельная сетка типа Mil-Dot помогает точно определять расстояние и производить корректировки. Рабочая температура от -25 до +40 °C — прицел готов к работе в различных климатических условиях. Длина 356 мм делает его удобным как для динамичной стрельбы, так и для статичных позиций.
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