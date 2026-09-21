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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1

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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 3
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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 9
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 10
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 11
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 12
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
20
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
105 - 95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 9
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 10
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 11
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 12
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709954
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Характеристики

Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
20
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
105 - 95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
36
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
+/-2.5
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
344
Масса (без батареи), кг
0.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х19х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1

Оптический прицел Veber с 20-кратным увеличением и объективом 50 мм позволит видеть мельчайшие детали даже на большом расстоянии. Компактный размер, длина всего 344 мм и лёгкий вес — всего 0,85 кг без батареи — делают его удобным для длительного использования в поле. Крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает универсальность установки. Посадочный диаметр 30 мм и большой окуляр на 36 мм гарантируют комфорт при визировании. Метка Mil-Dot (Мильные точки) — для точной поправки на ветер и дальность. Прицел выдерживает ударные нагрузки до 10 000 Дж, так что смело устанавливайте его на мощное оружие. Рабочий диапазон температур от -10 до +50°C позволяет использовать прицел в самых разных погодных условиях. Класс защиты IP67: прибор не боится ни пыли, ни кратковременного погружения в воду. Надёжный помощник для точной стрельбы в любых ситуациях.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1




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Характеристики
Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
20
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
105 - 95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
36
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
+/-2.5
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Развернуть
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
344
Масса (без батареи), кг
0.85
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел Veber с 20-кратным увеличением и объективом 50 мм позволит видеть мельчайшие детали даже на большом расстоянии. Компактный размер, длина всего 344 мм и лёгкий вес — всего 0,85 кг без батареи — делают его удобным для длительного использования в поле. Крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает универсальность установки. Посадочный диаметр 30 мм и большой окуляр на 36 мм гарантируют комфорт при визировании. Метка Mil-Dot (Мильные точки) — для точной поправки на ветер и дальность. Прицел выдерживает ударные нагрузки до 10 000 Дж, так что смело устанавливайте его на мощное оружие. Рабочий диапазон температур от -10 до +50°C позволяет использовать прицел в самых разных погодных условиях. Класс защиты IP67: прибор не боится ни пыли, ни кратковременного погружения в воду. Надёжный помощник для точной стрельбы в любых ситуациях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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