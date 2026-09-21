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Характеристики
Увеличение, крат
20
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
105 - 95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709954
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Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Alfa 5-20x50 SF TR1
Оптический прицел Veber с 20-кратным увеличением и объективом 50 мм позволит видеть мельчайшие детали даже на большом расстоянии. Компактный размер, длина всего 344 мм и лёгкий вес — всего 0,85 кг без батареи — делают его удобным для длительного использования в поле. Крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает универсальность установки. Посадочный диаметр 30 мм и большой окуляр на 36 мм гарантируют комфорт при визировании.
Метка Mil-Dot (Мильные точки) — для точной поправки на ветер и дальность. Прицел выдерживает ударные нагрузки до 10 000 Дж, так что смело устанавливайте его на мощное оружие. Рабочий диапазон температур от -10 до +50°C позволяет использовать прицел в самых разных погодных условиях. Класс защиты IP67: прибор не боится ни пыли, ни кратковременного погружения в воду. Надёжный помощник для точной стрельбы в любых ситуациях.
Оптический прицел Veber с 20-кратным увеличением и объективом 50 мм позволит видеть мельчайшие детали даже на большом расстоянии. Компактный размер, длина всего 344 мм и лёгкий вес — всего 0,85 кг без батареи — делают его удобным для длительного использования в поле. Крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает универсальность установки. Посадочный диаметр 30 мм и большой окуляр на 36 мм гарантируют комфорт при визировании.
Метка Mil-Dot (Мильные точки) — для точной поправки на ветер и дальность. Прицел выдерживает ударные нагрузки до 10 000 Дж, так что смело устанавливайте его на мощное оружие. Рабочий диапазон температур от -10 до +50°C позволяет использовать прицел в самых разных погодных условиях. Класс защиты IP67: прибор не боится ни пыли, ни кратковременного погружения в воду. Надёжный помощник для точной стрельбы в любых ситуациях.
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