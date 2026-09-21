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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2

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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 9
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 10
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 11
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 12
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 13
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 14
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 15
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 16
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 17
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
12
Диаметр объектива, мм
42
Удаление выходного зрачка, мм
80 - 89 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 9
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 10
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 11
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 12
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 13
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 14
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 15
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 16
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 17
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709952
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Характеристики

Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
12
Диаметр объектива, мм
42
Удаление выходного зрачка, мм
80 - 89 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
35
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
+/-2.5
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
276
Масса (без батареи), кг
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х13х11
Вес, кг.
1.1

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2

Veber — выбор для тех, кто ценит точность и надёжность в каждой детали. Прицел с 12-кратным увеличением позволяет рассмотреть цель даже на значительном удалении. Диаметр объектива 42 мм даёт яркое, чёткое изображение, а прицельная сетка Mil-Dot помогает уверенно определять расстояния и корректировать стрельбу. Корпус выдерживает удары до 10000 Дж, а степень защиты IP67 гарантирует полную защиту от пыли и влаги — никакие погодные условия не станут помехой. Температурный диапазон от -10 до +50 °C позволяет использовать прицел и в холод, и в жару. Посадочный диаметр 30 мм и крепление на планку Weaver от 40 мм делают установку простой и надёжной. Прицел компактен (длина всего 276 мм) и не утяжеляет оружие — весит всего 0,7 кг. Оптимальный размер окуляра 35 мм обеспечивает комфортное наблюдение даже при длительном использовании.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2




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Характеристики
Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
12
Диаметр объектива, мм
42
Удаление выходного зрачка, мм
80 - 89 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
35
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
+/-2.5
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Развернуть
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
276
Масса (без батареи), кг
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Veber — выбор для тех, кто ценит точность и надёжность в каждой детали. Прицел с 12-кратным увеличением позволяет рассмотреть цель даже на значительном удалении. Диаметр объектива 42 мм даёт яркое, чёткое изображение, а прицельная сетка Mil-Dot помогает уверенно определять расстояния и корректировать стрельбу. Корпус выдерживает удары до 10000 Дж, а степень защиты IP67 гарантирует полную защиту от пыли и влаги — никакие погодные условия не станут помехой. Температурный диапазон от -10 до +50 °C позволяет использовать прицел и в холод, и в жару. Посадочный диаметр 30 мм и крепление на планку Weaver от 40 мм делают установку простой и надёжной. Прицел компактен (длина всего 276 мм) и не утяжеляет оружие — весит всего 0,7 кг. Оптимальный размер окуляра 35 мм обеспечивает комфортное наблюдение даже при длительном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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