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Характеристики
Увеличение, крат
12
Диаметр объектива, мм
42
Удаление выходного зрачка, мм
80 - 89 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709952
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Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Alfa 3-12x42 SF TR2
Veber — выбор для тех, кто ценит точность и надёжность в каждой детали. Прицел с 12-кратным увеличением позволяет рассмотреть цель даже на значительном удалении. Диаметр объектива 42 мм даёт яркое, чёткое изображение, а прицельная сетка Mil-Dot помогает уверенно определять расстояния и корректировать стрельбу.
Корпус выдерживает удары до 10000 Дж, а степень защиты IP67 гарантирует полную защиту от пыли и влаги — никакие погодные условия не станут помехой. Температурный диапазон от -10 до +50 °C позволяет использовать прицел и в холод, и в жару.
Посадочный диаметр 30 мм и крепление на планку Weaver от 40 мм делают установку простой и надёжной. Прицел компактен (длина всего 276 мм) и не утяжеляет оружие — весит всего 0,7 кг. Оптимальный размер окуляра 35 мм обеспечивает комфортное наблюдение даже при длительном использовании.
Veber — выбор для тех, кто ценит точность и надёжность в каждой детали. Прицел с 12-кратным увеличением позволяет рассмотреть цель даже на значительном удалении. Диаметр объектива 42 мм даёт яркое, чёткое изображение, а прицельная сетка Mil-Dot помогает уверенно определять расстояния и корректировать стрельбу.
Корпус выдерживает удары до 10000 Дж, а степень защиты IP67 гарантирует полную защиту от пыли и влаги — никакие погодные условия не станут помехой. Температурный диапазон от -10 до +50 °C позволяет использовать прицел и в холод, и в жару.
Посадочный диаметр 30 мм и крепление на планку Weaver от 40 мм делают установку простой и надёжной. Прицел компактен (длина всего 276 мм) и не утяжеляет оружие — весит всего 0,7 кг. Оптимальный размер окуляра 35 мм обеспечивает комфортное наблюдение даже при длительном использовании.
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