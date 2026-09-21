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Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08

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Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 9
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 10
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
135…95мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 9
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 10
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709950
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Характеристики

Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
135…95мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
36
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Отсутствие параллакса, м
90
Масса (без батареи), кг
0.535
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х10х8
Вес, г.
900

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08

Оптический прицел Veber с увеличением 5 крат — это точный инструмент для уверенной стрельбы на средних и дальних дистанциях. Продуманный диаметр объектива 26 мм обеспечивает хорошую светосилу, а окуляр 36 мм делает наблюдение комфортным. Надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм позволяет быстро и прочно установить прицел. Прицельная метка Mil-Dot идеально подходит для высокоточной стрельбы, облегчая оценку расстояния и внесение поправок. Посадочный диаметр 30 мм гарантирует совместимость с самыми популярными крепежными кольцами. Впечатляющая ударная стойкость до 7000 Дж защищает оптику при самых мощных выстрелах, а степень защиты IP67 позволяет использовать прицел даже в жёстких погодных условиях. Отсутствие параллакса на дистанции до 90 метров даёт максимальную чёткость обзора. Рабочая температура от –25 до +40 °C делает Veber выбором для любых сезонов, а масса всего 0,535 кг не добавит тяжести вашей винтовке.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08




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Характеристики
Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
135…95мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
36
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Отсутствие параллакса, м
90
Масса (без батареи), кг
0.535
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел Veber с увеличением 5 крат — это точный инструмент для уверенной стрельбы на средних и дальних дистанциях. Продуманный диаметр объектива 26 мм обеспечивает хорошую светосилу, а окуляр 36 мм делает наблюдение комфортным. Надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм позволяет быстро и прочно установить прицел. Прицельная метка Mil-Dot идеально подходит для высокоточной стрельбы, облегчая оценку расстояния и внесение поправок. Посадочный диаметр 30 мм гарантирует совместимость с самыми популярными крепежными кольцами. Впечатляющая ударная стойкость до 7000 Дж защищает оптику при самых мощных выстрелах, а степень защиты IP67 позволяет использовать прицел даже в жёстких погодных условиях. Отсутствие параллакса на дистанции до 90 метров даёт максимальную чёткость обзора. Рабочая температура от –25 до +40 °C делает Veber выбором для любых сезонов, а масса всего 0,535 кг не добавит тяжести вашей винтовке.
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Доставка
Отзывы


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