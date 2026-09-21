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Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG

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Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 2
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Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 4
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 5
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 6
Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
77 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 1
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 2
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 3
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 4
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 5
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 6
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709947
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Характеристики

Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
77 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
37
Ударная стойкость, Джоулей
15
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Отсутствие параллакса, м
90
Масса (без батареи), кг
0.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х9х8
Вес, г.
700

Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG

Оптический прицел Veber с увеличением 4x и объективом 24 мм — отличный выбор для быстрой и точной стрельбы. Благодаря прицельной метке Circle Dot (Круг с точкой) прицел помогает быстро захватывать цель, что особенно важно в динамичных ситуациях. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм, а компактный вес всего 0,4 кг не утяжелит оружие. Окуляр 37 мм даёт удобный обзор, а отсутствие параллакса на 90 м позволяет стрелять точно на средних дистанциях. Прицел полностью защищён от пыли и воды по стандарту IP67, выдерживает удары до 15 Дж и стабильно работает даже при температуре от -25 до +40 °C. Комфорт и уверенность в любой погоде и обстановке.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG




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Характеристики
Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
77 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
37
Ударная стойкость, Джоулей
15
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Отсутствие параллакса, м
90
Масса (без батареи), кг
0.4
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел Veber с увеличением 4x и объективом 24 мм — отличный выбор для быстрой и точной стрельбы. Благодаря прицельной метке Circle Dot (Круг с точкой) прицел помогает быстро захватывать цель, что особенно важно в динамичных ситуациях. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм, а компактный вес всего 0,4 кг не утяжелит оружие. Окуляр 37 мм даёт удобный обзор, а отсутствие параллакса на 90 м позволяет стрелять точно на средних дистанциях. Прицел полностью защищён от пыли и воды по стандарту IP67, выдерживает удары до 15 Дж и стабильно работает даже при температуре от -25 до +40 °C. Комфорт и уверенность в любой погоде и обстановке.
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Доставка
Отзывы


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