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Характеристики
Цветовая температура
5600 К
Источник питания
сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709918
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Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2200D SB KIT
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2200D SB KIT предназначен для создания базовых схем света при фото- и видеосъемке. Благодаря своей мобильности и удобству переноски, он идеально подходит для портретной или предметной съемки на выезде или в небольшой домашней студии. Комплект может быть использован в любой локации, где есть возможность подключения к бытовой электросети.
В комплект KeyLight III 2200D SB KIT входят два осветителя мощностью 200 Вт с цветовой температурой 5600К, рефлекторы, пульты ДУ, прямоугольные софтбоксы, стойки высотой до 280 см и сумка для хранения и транспортировки комплекта.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2200D SB KIT предназначен для создания базовых схем света при фото- и видеосъемке. Благодаря своей мобильности и удобству переноски, он идеально подходит для портретной или предметной съемки на выезде или в небольшой домашней студии. Комплект может быть использован в любой локации, где есть возможность подключения к бытовой электросети.
В комплект KeyLight III 2200D SB KIT входят два осветителя мощностью 200 Вт с цветовой температурой 5600К, рефлекторы, пульты ДУ, прямоугольные софтбоксы, стойки высотой до 280 см и сумка для хранения и транспортировки комплекта.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2200D SB KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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