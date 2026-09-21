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Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey купить с доставкой в Москве
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Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey

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Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 3
Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 4
Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 5
Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 6
Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 7
Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 8
Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 9
Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 10
Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
128 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
13.3
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
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  • Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 3
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  • Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 5
  • Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 6
  • Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 7
  • Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 8
  • Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 9
  • Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 10
  • Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709894
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
128 Гб
Операционная система
Android
Цвет
серый
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
13.3
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
PDF,HTML,CAJ,PPTX,PPT,EPUB3,PRC,CBZ,CBR,TXT,DOCX,MOBI,DOC,DJVU,RTF,FB2,ePub,CHM,AZW3
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
5500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х6
Вес, кг.
1

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey

? ONYX BOOX Tab X C — ридер с цветным экраном E Ink Kaleido 3 размером 13,3 дюйма, высокопроизводительной аппаратной платформой и широкими возможностями для работы с документами. ? Модель имеет подсветку с регулировкой цветовой температуры и двойное сенсорное управление: ёмкостный сенсор позволяет удобно управлять устройством, а Metal mesh даёт возможность делать рисунки и рукописные заметки. Ридер базируется на мощном 8-ядерном процессоре и 6 ГБ оперативной памяти и отличается высокой производительностью. ? Новый графический процессор с технологией BOOX Super Refresh обеспечивает высокую скорость перерисовки и плавность перемещения объектов на экране. Tab X C отлично подойдет не только для чтения, но и для работы с документами различных типов, включающие цветные изображения. ? Операционная система Android 13 позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения. Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает возможность скачивать книги из сети Интернет и пользоваться различными сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth — подключать внешние устройства. 128 ГБ встроенной памяти дают возможность хранить в устройстве любые нужные книги и документы, не испытывая ограничений. ? Ридер выполнен в корпусе из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, экран дополнительно закрыт защитным стеклом. Модель поддерживает активный стилус для рукописных заметок и рисунков. ?? Аккумулятор повышенной емкости 5500 мАч обеспечивает длительное время автономной работы.

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
128 Гб
Операционная система
Android
Цвет
серый
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
13.3
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
PDF,HTML,CAJ,PPTX,PPT,EPUB3,PRC,CBZ,CBR,TXT,DOCX,MOBI,DOC,DJVU,RTF,FB2,ePub,CHM,AZW3
Развернуть
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
5500
Страна производитель
Китай
Описание
? ONYX BOOX Tab X C — ридер с цветным экраном E Ink Kaleido 3 размером 13,3 дюйма, высокопроизводительной аппаратной платформой и широкими возможностями для работы с документами. ? Модель имеет подсветку с регулировкой цветовой температуры и двойное сенсорное управление: ёмкостный сенсор позволяет удобно управлять устройством, а Metal mesh даёт возможность делать рисунки и рукописные заметки. Ридер базируется на мощном 8-ядерном процессоре и 6 ГБ оперативной памяти и отличается высокой производительностью. ? Новый графический процессор с технологией BOOX Super Refresh обеспечивает высокую скорость перерисовки и плавность перемещения объектов на экране. Tab X C отлично подойдет не только для чтения, но и для работы с документами различных типов, включающие цветные изображения. ? Операционная система Android 13 позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения. Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает возможность скачивать книги из сети Интернет и пользоваться различными сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth — подключать внешние устройства. 128 ГБ встроенной памяти дают возможность хранить в устройстве любые нужные книги и документы, не испытывая ограничений. ? Ридер выполнен в корпусе из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, экран дополнительно закрыт защитным стеклом. Модель поддерживает активный стилус для рукописных заметок и рисунков. ?? Аккумулятор повышенной емкости 5500 мАч обеспечивает длительное время автономной работы.
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