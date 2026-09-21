Осветитель светодиодный Godox F7-120Bi K2 с линзой Френеля
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
осветитель
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
120
Освещенность, люкс
43100
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
3200-5600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709889
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
осветитель
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
120
Освещенность, люкс
43100
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
3200-5600
Габаритные размеры, см
50х32х38 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х43х31
Вес, кг.
11
Описание товара Осветитель светодиодный Godox F7-120Bi K2 с линзой Френеля
Светодиодный осветитель Godox с мощностью 120 Вт отлично справится как с профессиональными съемками, так и с созданием креативного контента дома или в студии. Благодаря регулируемой яркости в диапазоне 0%-100% вы всегда подберёте идеальное освещение под любую задачу — от мягкой подсветки до ярких акцентных бликов. Освещенность в 43100 люкс гарантирует высокую световую отдачу именно там, где это необходимо. Резьбовое крепление 1/4 делает установку максимально простой и универсальной, а байонет Godox открывает возможности для использования дополнительных аксессуаров.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
осветитель
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
120
Освещенность, люкс
43100
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
3200-5600
Габаритные размеры, см
50х32х38 см
Страна производитель
Китай
Светодиодный осветитель Godox с мощностью 120 Вт отлично справится как с профессиональными съемками, так и с созданием креативного контента дома или в студии. Благодаря регулируемой яркости в диапазоне 0%-100% вы всегда подберёте идеальное освещение под любую задачу — от мягкой подсветки до ярких акцентных бликов. Освещенность в 43100 люкс гарантирует высокую световую отдачу именно там, где это необходимо. Резьбовое крепление 1/4 делает установку максимально простой и универсальной, а байонет Godox открывает возможности для использования дополнительных аксессуаров.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Осветитель светодиодный Godox F7-120Bi K2 с линзой Френеля - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox F7-120Bi K2 с линзой Френеля