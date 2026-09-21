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Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля

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Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля - фото 1
Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
осветитель
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
120
Освещенность, люкс
71100
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
5600
  • Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709888
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
осветитель
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
120
Освещенность, люкс
71100
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
5600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х43х31
Вес, кг.
10.9

Описание товара Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля

Мощный светодиодный осветитель Godox с выходной мощностью 120 Вт обеспечивает яркое освещение для творческих проектов — от съёмок в студии до работы на выезде. Благодаря диапазону регулировки яркости 0%-100% вы легко создадите нужную атмосферу, будь то мягкий рассеянный или направленный свет. Компактное резьбовое крепление 1/4 даёт свободу монтажа на большинство штативов и аксессуаров, а байонет Godox гарантирует совместимость с фирменными модификаторами света. Благодаря весу 7,62 кг устройство остаётся устойчивым даже при установке крупных аксессуаров. Идеальный выбор для тех, кто ценит мощность и гибкость в одной конструкции.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
осветитель
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
120
Освещенность, люкс
71100
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
5600
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный светодиодный осветитель Godox с выходной мощностью 120 Вт обеспечивает яркое освещение для творческих проектов — от съёмок в студии до работы на выезде. Благодаря диапазону регулировки яркости 0%-100% вы легко создадите нужную атмосферу, будь то мягкий рассеянный или направленный свет. Компактное резьбовое крепление 1/4 даёт свободу монтажа на большинство штативов и аксессуаров, а байонет Godox гарантирует совместимость с фирменными модификаторами света. Благодаря весу 7,62 кг устройство остаётся устойчивым даже при установке крупных аксессуаров. Идеальный выбор для тех, кто ценит мощность и гибкость в одной конструкции.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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