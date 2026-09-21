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Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
осветитель
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
120
Освещенность, люкс
71100
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
5600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709888
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Описание товара Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля
Мощный светодиодный осветитель Godox с выходной мощностью 120 Вт обеспечивает яркое освещение для творческих проектов — от съёмок в студии до работы на выезде. Благодаря диапазону регулировки яркости 0%-100% вы легко создадите нужную атмосферу, будь то мягкий рассеянный или направленный свет. Компактное резьбовое крепление 1/4 даёт свободу монтажа на большинство штативов и аксессуаров, а байонет Godox гарантирует совместимость с фирменными модификаторами света. Благодаря весу 7,62 кг устройство остаётся устойчивым даже при установке крупных аксессуаров. Идеальный выбор для тех, кто ценит мощность и гибкость в одной конструкции.
Мощный светодиодный осветитель Godox с выходной мощностью 120 Вт обеспечивает яркое освещение для творческих проектов — от съёмок в студии до работы на выезде. Благодаря диапазону регулировки яркости 0%-100% вы легко создадите нужную атмосферу, будь то мягкий рассеянный или направленный свет. Компактное резьбовое крепление 1/4 даёт свободу монтажа на большинство штативов и аксессуаров, а байонет Godox гарантирует совместимость с фирменными модификаторами света. Благодаря весу 7,62 кг устройство остаётся устойчивым даже при установке крупных аксессуаров. Идеальный выбор для тех, кто ценит мощность и гибкость в одной конструкции.
Осветитель светодиодный Godox F7-120D K2 с линзой Френеля - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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