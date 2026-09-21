Лупа 81208 (300мм х 25 мм, 2х с ручками)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709832
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Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Габариты
310x25x13 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х3х2
Вес, г.
100
Описание товара Лупа 81208 (300мм х 25 мм, 2х с ручками)
Лупа Veber 81208 предназначена для чтения мелких шрифтов. Ширина лупы подойдет для большинства форматов современных книг, равномерное увеличение сохраняется по всей длине строки. Прямоугольная конструкция имеет предельно легкий вес, который не затрудняет перемещение лупы по поверхности страниц. Для дополнительного удобства предусмотрены рукоятки.
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Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Габариты
310x25x13 мм
Страна производитель
Китай
Лупа Veber 81208 предназначена для чтения мелких шрифтов. Ширина лупы подойдет для большинства форматов современных книг, равномерное увеличение сохраняется по всей длине строки. Прямоугольная конструкция имеет предельно легкий вес, который не затрудняет перемещение лупы по поверхности страниц. Для дополнительного удобства предусмотрены рукоятки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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